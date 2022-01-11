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Стивенсон отказался от боя с Ломаченко

Бокс
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Стивенсон отказался от боя с Ломаченко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) переосмыслил свое отношение к бою с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

По словам американца, его больше интересует бой с чемпионом WBC во втором полулегком весе Оскаром Вальдесом (28-0, 22 КО).

«Мы же и так ранее видели, как Ломаченко проигрывает. Причем, не один раз, а дважды. Да, никаких вопросов. Он побил множество очень крутых боксёров. Но все же, его побеждали уже дважды, верно? А сколько раз мы видели, как побеждают Оскара Вальдеса? То-то же! Такого ранее не было», - заявил Стивенсон.

Стивенсон в настоящее время владеет титулом WBO во втором полулегком весе, в то время как Ломаченко боксирует в легком дивизионе и стремится получить бой с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Шакур Стивенсон
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Источник:
Vringe.com

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