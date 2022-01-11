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Однажды Уайлдер одним ударом отправил в жуткий нокаут поляка. ВИДЕО
Один из самых зрелищных моментов в карьере «Бронзового бомбардировщика»
В 2016 году бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер нокаутом в девятом раунде брутально остановил Артура Шпильку.
Поляк после пропущенного удара право около минуты находился без сознания, после чего его вынесли с ринга на носилках.
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