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Сауль Альварес не будет драться за титул в тяжелом весе – журналист
У Канело изменились планы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный американский журналист Майкл Коппинджер в прямом эфире ESPN Ringside сообщил, что лучший боксер современности Сауль Альварес (57-1, 39 КО) не будет драться с обладателем титула WBC в тяжелом весе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).
По словам Коппинджера, все идет к тому, что соперником Альвареса станет чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО), который ранее единогласным решением судей побил украинца Сергея Деревянченко.
Ожидается, что камбэк Альвареса на ринг состоится 5 мая – в день национального мексиканского праздника Синко де Майо.
Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
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