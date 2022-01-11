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Сауль Альварес не будет драться за титул в тяжелом весе – журналист

Бокс
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У Канело изменились планы

Сауль Альварес не будет драться за титул в тяжелом весе – журналист

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный американский журналист Майкл Коппинджер в прямом эфире ESPN Ringside сообщил, что лучший боксер современности Сауль Альварес (57-1, 39 КО) не будет драться с обладателем титула WBC в тяжелом весе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

По словам Коппинджера, все идет к тому, что соперником Альвареса станет чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО), который ранее единогласным решением судей побил украинца Сергея Деревянченко.

Ожидается, что камбэк Альвареса на ринг состоится 5 мая – в день национального мексиканского праздника Синко де Майо.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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