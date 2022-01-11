Тренер Альвареса: Мы не ведём переговоров ни с каким промоутером или соперником

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, рассказал, когда ждать информацию о следующем поединке подопечного. По его словам, пока никакой информации о сопернике нет.

"Всем добрый день! Что касается следующего поединка Альвареса — мы не ведём переговоров ни с каким промоутером или соперником. Даты боя нет. Что-то конкретное будет лишь на следующей неделе", — написал Рейносо в "Твиттере".

Напомним, ранее появилась информация, что следующим оппонентом мексиканца станет чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло.