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Тренер Альвареса: Мы не ведём переговоров ни с каким промоутером или соперником
Боя в ближайшее время не будет
фото - boxingscene.com
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, рассказал, когда ждать информацию о следующем поединке подопечного. По его словам, пока никакой информации о сопернике нет.
"Всем добрый день! Что касается следующего поединка Альвареса — мы не ведём переговоров ни с каким промоутером или соперником. Даты боя нет. Что-то конкретное будет лишь на следующей неделе", — написал Рейносо в "Твиттере".
Напомним, ранее появилась информация, что следующим оппонентом мексиканца станет чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло.
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