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Тайсон Фьюри: К Джошуа подошел напичканный стероидами человечек и забрал все пояса

Бокс
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Тайсон Фьюри: К Джошуа подошел напичканный стероидами человечек и забрал все пояса

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал для iFL TV о намерении вернуть чемпионский пояса WBA, IBF, WBO из Украины в Британию.

"Знаете, я не могу поверить, что Эй Джей вернул Украине все пояса в супертяжелом весе. И это после всей моей тяжелой работы по их возвращению. Большой и бесполезной работы.

К тебе подошел маленький, напичканный стероидами человечек из среднего веса и забрал все твои пояса. Но для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера, как я. Пойду и освобожу бесполезного маленького человека от ремней и верну их в Британию".

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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