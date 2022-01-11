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Тайсон Фьюри: К Джошуа подошел напичканный стероидами человечек и забрал все пояса
Чемпион вспомнил бой Усика с Энтони
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал для iFL TV о намерении вернуть чемпионский пояса WBA, IBF, WBO из Украины в Британию.
"Знаете, я не могу поверить, что Эй Джей вернул Украине все пояса в супертяжелом весе. И это после всей моей тяжелой работы по их возвращению. Большой и бесполезной работы.
К тебе подошел маленький, напичканный стероидами человечек из среднего веса и забрал все твои пояса. Но для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера, как я. Пойду и освобожу бесполезного маленького человека от ремней и верну их в Британию".
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