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Владимир Кличко отреагировал на критику Усика со стороны Фьюри
Украинец вспомнил бой с Тайсоном
фото - mmaonline.ru/
Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко ответил Тайсону Фьюри, который недавно обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.
"Ты живёшь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Не так давно перед нашим боем у тебя действительно был положительный тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках!" — написал Кличко в своём "твиттере".
Напомним, 45-летний Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, 15 декабря 2021 года провёл спарринг на ринге.
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