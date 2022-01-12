Владимир Кличко отреагировал на критику Усика со стороны Фьюри

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко ответил Тайсону Фьюри, который недавно обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.

"Ты живёшь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Не так давно перед нашим боем у тебя действительно был положительный тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках!" — написал Кличко в своём "твиттере".

Напомним, 45-летний Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, 15 декабря 2021 года провёл спарринг на ринге.