Тайсон Фьюри - Кличко: Вы с Усиком никогда не сможете победить такого человека, как я

Чемпион мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри ответил Владимиру Кличко, который вступился за Александра Усика.

Напомним, Фьюри недавно обвинил Усика в употреблении стероидов.

"Жаль, что кто-то не может быть тобой. Теперь ты дедушка, ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я.

Мечтаю, чтобы Усик смог сделать что-то подобное с таким человеком, как я. Я специализируюсь на подобных ребятах", — написал Фьюри в сториз своего "инстаграма".

Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с Уайлдером.