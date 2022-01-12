  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри - Кличко: Вы с Усиком никогда не сможете победить такого человека, как я
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри - Кличко: Вы с Усиком никогда не сможете победить такого человека, как я

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Боксер ответил Владимиру

Тайсон Фьюри - Кличко: Вы с Усиком никогда не сможете победить такого человека, как я

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри ответил Владимиру Кличко, который вступился за Александра Усика.

Напомним, Фьюри недавно обвинил Усика в употреблении стероидов.

"Жаль, что кто-то не может быть тобой. Теперь ты дедушка, ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я.

Мечтаю, чтобы Усик смог сделать что-то подобное с таким человеком, как я. Я специализируюсь на подобных ребятах", — написал Фьюри в сториз своего "инстаграма".

Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с Уайлдером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...