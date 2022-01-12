Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри - Кличко: Вы с Усиком никогда не сможете победить такого человека, как я
Боксер ответил Владимиру
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри ответил Владимиру Кличко, который вступился за Александра Усика.
Напомним, Фьюри недавно обвинил Усика в употреблении стероидов.
"Жаль, что кто-то не может быть тобой. Теперь ты дедушка, ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я.
Мечтаю, чтобы Усик смог сделать что-то подобное с таким человеком, как я. Я специализируюсь на подобных ребятах", — написал Фьюри в сториз своего "инстаграма".
Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с Уайлдером.
Популярное сейчас
- В матче Кубка Африки судья давал финальный свисток на 85 и 89 минутах
- Дело Калитвинцева. Юрист рассказал, в каких случаях футболист может разорвать контракт с клубом
- Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре
- Кличко – Брюстер: переломный момент карьеры украинца
- В семье экс-капитана Зари - пополнение
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни