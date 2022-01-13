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Один из лучших боксеров мира обвинил промоутера Ломаченко в расизме

Бокс
(1 голосов)

Будет суд

Один из лучших боксеров мира обвинил промоутера Ломаченко в расизме

STEVE MARCUS/GETTY IMAGES

Новина українською

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) подал в суд на промоутерскую компанию Top Rank и ее главу Боба Арума.

Кроуфорд считает, что Арум дискриминирует чернокожих бойцов и не пытается продвигать их карьеры.

«Иск Кроуфорда против Top Rank необоснован, а его гнусные обвинения в расизме – безрассудны и неоправданны. Он это знает, и его адвокат это знает. Всю свою карьеру промоутера я провел в качестве чемпиона среди чернокожих, латиноамериканских и других цветных боксеров.

Я не сомневаюсь, что суд увидит дело Кроуфорда как попытку злонамеренного вымогательства», - заявил Арум в ответ на обвинения Кроуфорда.

Теренс Кроуфорд расстался с Top Rank в конце 2021 года после победы над Шоном Портером.

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В статье: Бокс Боб Арум Теренс Кроуфорд
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Источник:
Vringe.com

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