Один из лучших боксеров мира обвинил промоутера Ломаченко в расизме

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) подал в суд на промоутерскую компанию Top Rank и ее главу Боба Арума.

Кроуфорд считает, что Арум дискриминирует чернокожих бойцов и не пытается продвигать их карьеры.

«Иск Кроуфорда против Top Rank необоснован, а его гнусные обвинения в расизме – безрассудны и неоправданны. Он это знает, и его адвокат это знает. Всю свою карьеру промоутера я провел в качестве чемпиона среди чернокожих, латиноамериканских и других цветных боксеров.

Я не сомневаюсь, что суд увидит дело Кроуфорда как попытку злонамеренного вымогательства», - заявил Арум в ответ на обвинения Кроуфорда.

Теренс Кроуфорд расстался с Top Rank в конце 2021 года после победы над Шоном Портером.