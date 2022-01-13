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Фьюри в Твиттере поиздевался над Кличко и Уайлдером
Британец в своем репертуаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в Твиттере опубликовал коллаж с Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером.
«Объяснение текущего положения в супертяжелом весе людям вне мира бокса – это настоящее удовольствие: «Да, парень посередине побил двух других», - написал боксер из Манчестера.
.@BronzeBomber @Klitschko pic.twitter.com/uuSJBOAN1h— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 12, 2022
Владимира Кличко Фьюри сенсационно остановил в 2015 году, побив украинца единогласным решением судей в бою за титулы WBA, WBO, IBF, IBO.
Деонтея Уайлдера британец дважды нокаутировал. Еще один бой завершился ничьей.
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