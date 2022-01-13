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Фьюри в Твиттере поиздевался над Кличко и Уайлдером

Бокс
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Британец в своем репертуаре

Фьюри в Твиттере поиздевался над Кличко и Уайлдером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в Твиттере опубликовал коллаж с Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером.

«Объяснение текущего положения в супертяжелом весе людям вне мира бокса – это настоящее удовольствие: «Да, парень посередине побил двух других», - написал боксер из Манчестера.

Владимира Кличко Фьюри сенсационно остановил в 2015 году, побив украинца единогласным решением судей в бою за титулы WBA, WBO, IBF, IBO.

Деонтея Уайлдера британец дважды нокаутировал. Еще один бой завершился ничьей.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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