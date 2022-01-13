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Хирн ответил Фьюри на обвинения Усика в употреблении допинга

Бокс
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Промоутер категоричен

Хирн ответил Фьюри на обвинения Усика в употреблении допинга

фото - boxingscene.com

Новина українською

Накануне чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что Александр Усик (19-0, 13 КО) применяет запрещенные препараты.

Британский промоутер украинца Эдди Хирн из Matchroom Boxing считает, что слова Фьюри необоснованны.

«Фьюри обвинил Усика в употреблении стероидов? Александр проходит тестирование VADA, так что это не наша проблема», - сказал функционер.

Усик и Фьюри в 2022 году могут выяснить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – бой за все титулы в хэвивейте может состояться, если Александр в реванше победит Энтони Джошуа, а Тайсон побьет «временного» чемпиона WBC Диллиана Уайта.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Fightnews.info

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