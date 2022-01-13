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Кроуфорд подал в суд на Top Rank
Также боксер обвинил Арума в расизме
STEVE MARCUS/GETTY IMAGES
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд подал иск против своей бывшей промоутерской компании Top Rank, сообщает BoxingScene. Сумма, которую требует Кроуфорд от компании, составляет $ 10 млн.
Кроме того, Кроуфорд выдвинул обвинения в расизме против главы Top Rank Боба Арума, основываясь на его высказываниях о его убыточности, в расовой дискредитации и "неравном обращении с афроамериканским бойцом".
"Сегодня Арума считают сварливым белым стариком из-за его расистских слов и ущерба репутации чёрным боксёрам. Это заканчивается тем, что пострадавшие спортсмены боятся заговорить и лишиться возможности выступать на протяжении срока действия соглашения с компанией, которое может достигать пяти-семи лет", — говорится в исковом заявлении Кроуфорда.
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