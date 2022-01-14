Головкин и Мурата проведут бой в апреле

Как сообщает RingPolska, Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и Рёта Мурата (16-2, 13 КО) повторно согласовали детали объединительного боя в среднем весе за титулы IBF и WBA Super.

Сообщается, что бой пройдет в апреле текущего года в Сайтаме (Япония).

Головкин и Мурата должны были провести поединок в декабре прошлого года, однако власти Японии из-за нового штамма коронавируса не пустили казаха в страну.

Теперь же Головкин согласился сократить свой персонал до 11 человек и пройти карантин по прибытию в Японию.

Геннадий Головкин в последнем бою в декабре 2020 года нокаутировал Камила Шеремету.

Рете Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года.