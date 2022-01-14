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Льюис считает, что Фьюри побил бы лучшую версию Владимира Кличко
Спорное заявление
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился бой между нынешним Тайсоном Фьюри и лучшей версией Владимира Кличко, который на пике карьеры более 10 лет удерживал титулы в хэвивейте.
«Бой пикового Владимира против нынешнего Фьюри был бы одним из лучших поединков в супертяжелом весе всех времен.
Возможно, я предвзят, однако все равно думаю, что Фьюри победил бы. Может быть, судейским решением, но Фьюри вправду чрезвычайно мастеровитый боксер, обладающий огромными габаритами», - считает Льюис.
В 2015 году Кличко-младший проиграл Фьюри судейским решением и потерял четыре титула в супертяжелом дивизионе.
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