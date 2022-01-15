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Фьюри: Усик нокаутирует Джошуа, забудьте о победе по очкам

Бокс
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Твои слова да Богу в уши

Фьюри: Усик нокаутирует Джошуа, забудьте о победе по очкам

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) дал неожиданный прогноз на бой своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"Дерек Чисора, я видел, как ты сказал, что Джошуа должен немедленно напасть на меня и взорвать. Такого не произойдет никогда за миллион лет.

Если величайший панчер в истории не победил меня, если Владимир Кличко не смог этого сделать, то и старый бодибилдер не сможет меня победить, друг мой.

Кроме того, у Джошуа не хватит смелости, чтобы снова сразиться с Усиком. Усик как следует разобьет Джошуа в следующий раз. Забудьте о победе по очкам, Усик его нокаутирует" – сказал он.

Напомним, что ранее президент TOP Rank заявил о попытке организовать бой Ломаченко – Камбосос.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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