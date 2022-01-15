Промоутер рассказал о перспективных поединках для Альвареса в полутяжелом весе

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, какие поединки можно было бы организовать для абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1-2; 39 КО) в случае его перехода в полутяжелый дивизион. Его слова цитирует boxingnews24.com:

"Мне нравится, что Канело может подняться в полутяжелый вес и попытаться стать абсолютным чемпионом. В этой весовой категории есть три потрясающих боя, против Дмитрия Бивола, Джо Смита и Артура Бетербиева.

Все зависит от Эдди Рейносо и самого Альвареса. А также от того, что им нравится и что привлекает. В первую очередь, это мотивация. Они уже так много сделали в нашем спорте. Им не нужны деньги. Здесь дело совсем не в деньгах.

Все же я чувствую, что они останутся во втором среднем весе. В этой весовой категории есть несколько хороших поединков. Но идея стать абсолютным чемпионом в двух весах может им понравиться. В конце концов они сядут и определятся со следующим соперником. Надеюсь, в этом будем участвовать мы и DAZN" – сказал он.