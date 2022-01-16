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Теофимо Лопес анонсировал возвращение на ринг
Ждать еще долго
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский легковес, экс-чемпион мира Теофимо Лопес (16-1; 12 КО) анонсировал свое возвращение на ринг. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"Давайте снова веселиться! Забудьте про индустрию бокса. У Бога есть более важные планы. Увидимся с вами в мае"
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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