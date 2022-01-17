Экс-соперник Кличко: Владимир победил бы Усика

Бывший американский боксер Эдди Чемберс на своей странице в Твиттере рассказал, чем бы завершился бой между лучшей версией Владимира Кличко и Александра Усика, которому в настоящее время принадлежат титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

«Я бы отдал предпочтение Владимиру. Он бы использовал свои габариты и дистанцию», - написал Чемберс.

I would edge it to Wlad.. Use his size and distance https://t.co/O9jhUXvXZU — Eddie Chambers (@champfasteddie) January 16, 2022

Эдди Чемберс в 2010 году был близок к тому, чтобы продержаться 12 раундов в ринге с Владимиром Кличко, но был жестоко нокаутирован на последних секундах финального раунда.