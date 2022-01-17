Усик развеселил болельщиков смешным фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) развеселил своих болельщиков фото в гигантских перчатках. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня Усик отмечает свое 35-летие.