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Усик развеселил болельщиков смешным фото
Украинец – шутник
Фото: ФК Полесье
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) развеселил своих болельщиков фото в гигантских перчатках. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что сегодня Усик
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