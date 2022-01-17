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Усик развеселил болельщиков смешным фото

Бокс
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Украинец – шутник

Усик развеселил болельщиков смешным фото

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) развеселил своих болельщиков фото в гигантских перчатках. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня Усик отмечает свое 35-летие.

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В статье: Александр Усик
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