  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Ломаченко: Поединок Василия против Камбососа – мой приоритет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Ломаченко: Поединок Василия против Камбососа – мой приоритет

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Промоутер Ломаченко: Поединок Василия против Камбососа – мой приоритет

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Боб Арум рассказал, что его главной целью на данном этапе является организация поединка его подопечного против абсолютного чемпиона мира, австралийца Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Мы общаемся с представителями Камбососа о поединке с Ломой в Австралии, к чему "хай-тек" готов. Это будет грандиозное сражение в Австралии. Но у нас есть проблемы с коронавирусом, которые нужно решить. Я думаю, что нам удастся сделать это.

Поединок Василия против Камбососа – мой приоритет для Ломаченко. Лома очень хорошо готов к этому" – сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик развеселил своих поклонников смешным фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...