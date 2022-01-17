Промоутер Ломаченко: Поединок Василия против Камбососа – мой приоритет

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Боб Арум рассказал, что его главной целью на данном этапе является организация поединка его подопечного против абсолютного чемпиона мира, австралийца Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Мы общаемся с представителями Камбососа о поединке с Ломой в Австралии, к чему "хай-тек" готов. Это будет грандиозное сражение в Австралии. Но у нас есть проблемы с коронавирусом, которые нужно решить. Я думаю, что нам удастся сделать это.

Поединок Василия против Камбососа – мой приоритет для Ломаченко. Лома очень хорошо готов к этому" – сказал он.