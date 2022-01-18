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Промоутер: Джошуа готов уступить Фьюри бой с Усиком

Бокс
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Промоутер: Джошуа готов уступить Фьюри бой с Усиком

Getty Images / Global Images Ukraine

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Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк намекнул, что следующим соперником Александра Усика (19-0, 13 КО) может стать чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Много вещей происходит в данный момент. Вскоре мы все раскроем.

Я слышал, что Джошуа может рассмотреть уход в строну за правильные деньги, поскольку испытывает уважение к дивизиону и готов позволить состояться бою за абсолютное чемпионство в хэвивейте», - заявил представитель Усика.

Ранее предполагалось, что обязательный реванш между Усиком и Джошуа состоится в апреле текущего года в Великобритании. Тем не менее, боксеры до сих пор не подписали контракт на бой.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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