Промоутер: Джошуа готов уступить Фьюри бой с Усиком

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк намекнул, что следующим соперником Александра Усика (19-0, 13 КО) может стать чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Много вещей происходит в данный момент. Вскоре мы все раскроем.

Я слышал, что Джошуа может рассмотреть уход в строну за правильные деньги, поскольку испытывает уважение к дивизиону и готов позволить состояться бою за абсолютное чемпионство в хэвивейте», - заявил представитель Усика.

Ранее предполагалось, что обязательный реванш между Усиком и Джошуа состоится в апреле текущего года в Великобритании. Тем не менее, боксеры до сих пор не подписали контракт на бой.