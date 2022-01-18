Тренер Дэвиса: Мы ждем бой с Ломаченко

Келвин Форд, тренер Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО), заговорил о поединке с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Ждем этот бой. О, это будут те еще шахматы. Не знаю, примет ли Лома поединок, но скажу вам по правде, что это был бы мегабой. Это из тех поединков, которые болельщики уже заждались.

Не знаю, какие у Ломаченко планы на 2022 год. Но уверен, что все эти топы дивизиона больше не могут тянуть. Пора драться друг с другом. Поэтому верю, что год будет насыщенным на события», - сказал Форд.

Ломаченко в последнем бою в декабре прошлого года единогласным решением судей побил Ричарда Комми.

Дэвис также выходил на ринг в декабре – американец на судейских записках прошел Исаака Круса и защитил пояс WBA в легком весе.