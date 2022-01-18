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Фьюри провел спарринг с бывшим чемпионом WBO

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Фьюри провел спарринг с бывшим чемпионом WBO

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Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) опубликовал в Твиттере фрагмент спарринга «Цыганского короля» с экс-обладателем титула WBO Джозефом Паркером (30-2, 21 КО).

Фьюри начать 2021 год может боем с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом. Также не исключен вариант, что британец уже в следующем поединке выйдет на чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, чтобы определить первого со времен Леннокса Льюиса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В последнем бою Тайсон Фьюри в октябре прошлого года в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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