Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри провел спарринг с бывшим чемпионом WBO
Британец поддерживает форму
Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) опубликовал в Твиттере фрагмент спарринга «Цыганского короля» с экс-обладателем титула WBO Джозефом Паркером (30-2, 21 КО).
FURY vs PARKER ???? @WBCBoxing and Lineal World Heavyweight Champion @Tyson_Fury takes part in a body sparring session with former @WorldBoxingOrg World Heavyweight Champion @joeboxerparker ????— Frank Warren (@frankwarren_tv) January 17, 2022
???? @RHoward472 pic.twitter.com/kbHhhQOZwU
Фьюри начать 2021 год может боем с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом. Также не исключен вариант, что британец уже в следующем поединке выйдет на чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, чтобы определить первого со времен Леннокса Льюиса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В последнем бою Тайсон Фьюри в октябре прошлого года в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера.
Популярное сейчас
- Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА
- Хорошая попытка, но нет. Мудрик не смог обыграть тренера Шахтера - ВИДЕО
- Трансферы Вереса, Первая Лига для Будковского. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Промоутер: Джошуа готов уступить Фьюри бой с Усиком
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО