Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик рассказал, почему не имеет рекламных контрактов в Украине
Интересная причина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, почему не имеет рекламных контрактов на родине. Его слова цитирует канал Марии Ефросининой:
"Рекламные контракты? В Украине нет. Общаемся сейчас. С хейтом и этим разделением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отстранились, отказались.
К примеру, "Ты там политически высказывался". Я говорю: "Где, покажите". "Ну вот на тебя там говорят". "Ну так говорят или я говорю". Много денег я потерял за свою позицию – я не жалею об этом. Деньги – это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно восполнить" – сказал он.
Напомним, ранее Ломаченко
Популярное сейчас
- Жизнь владельца Динамо. Как живет Игорь Суркис?
- Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен
- Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА
- Усик развеселил болельщиков смешным фото
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО