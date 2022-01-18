Усик рассказал, почему не имеет рекламных контрактов в Украине

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, почему не имеет рекламных контрактов на родине. Его слова цитирует канал Марии Ефросининой:

"Рекламные контракты? В Украине нет. Общаемся сейчас. С хейтом и этим разделением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отстранились, отказались.

К примеру, "Ты там политически высказывался". Я говорю: "Где, покажите". "Ну вот на тебя там говорят". "Ну так говорят или я говорю". Много денег я потерял за свою позицию – я не жалею об этом. Деньги – это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно восполнить" – сказал он.