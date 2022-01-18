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Александр Усик: Очень рад, что я из Украины

Бокс
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Патриотическая позиция

Александр Усик: Очень рад, что я из Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, как отличается экономическая жизнь боксеров-иностранцев от отечественной. Его слова приводит You-Tube канал Марии Ефросининой:

"Многое зависит от страны. Например, многие американцы, мексиканцы и британцы говорят, что если бы я и Василий Ломаченко родились бы не в Украине, а, например, в Мексике, Англии или Америке и показали тот результат, который мы сейчас показали – это гораздо выше, ну миллионеры, такие большие миллионеры, очень большие.

Энтони Джошуа является представителем Великобритании. Чисто с коммерческой стороны говорю. Британцы платежеспособны, у нас это не так. На последнем поединке сделали платную трансляцию, люди не могут, некоторые не знают, некоторые не хотят, а кто-то говорит: "Да пошел ты, вот мы тебе еще не платили".

У нас нет культуры платных трансляций. Спортивная аудитория не так платежеспособна, как в других странах.

Я очень рад, что я из Украины. Безумно рад, что я родился именно в этой стране. На пресс-конференции я тогда сказал, что он заберет свои слова назад, потому что я покорю и Америку тоже. Слава Богу" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал, почему не имеет рекламных контрактов в Украине.

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В статье: Александр Усик
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