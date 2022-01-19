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Арум раскритиковал Ломаченко за сокрытие травмы перед боем с Лопесом

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Арум раскритиковал Ломаченко за сокрытие травмы перед боем с Лопесом

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Боб Арум вспомнил неудачную попытку Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, когда украинец осенью 2020 года единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО).

«Я был в шоке от перформанса Василия в бою с Лопесом. А спустя 2 дня все стало понятно – он оказался в операционной.

Так что это точно не было какой-то незначительной проблемой. Там все было очень серьезно.

Я до сих пор так и не понял, почему он не рассказал о травме. Мы бы просто перенесли бой. Мне этого не понять. Но что было, то было», - сказал Арум.

С момента поражения от Лопеса Ломаченко провел два боя, побив Масайоши Накатани и Ричарда Комми.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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