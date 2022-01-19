  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эксперт объяснил, почему Ломаченко в следующем бою будет драться с абсолютным чемпионом мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт объяснил, почему Ломаченко в следующем бою будет драться с абсолютным чемпионом мира

Бокс
(1 голосов)

Хотелось бы, чтобы все так и получилось

Эксперт объяснил, почему Ломаченко в следующем бою будет драться с абсолютным чемпионом мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный американский функционер Рик Глейсер предположил, что сенсационный абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) выберет в соперники украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Переговоры по бою Камбосос vs Хэйни затянулись. Лома согласится на меньший гонорар, лишь бы вернуть свои титулы. А вот Хэйни потребует какие-то нереально сумасшедшие суммы за то, чтобы выступить за пределами Америки.

Он потребует столько, что удовлетворить одновременно его запросы и запросы Камбососа станет просто невозможно. Поэтому и говорю, что скорее всего мы увидим бой Камбосос vs Ломаченко. И состоится он в Австралии. В Америке шоу покажет телеканал ESPN», - сказал Глейсер.

Василий Ломаченко в последнем бою в декабре прошлого года единогласным решением судей побил Ричарда Комми.

Джордж Камбосос стал абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе после сенсационной победы над Теофимо Лопесом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Бокс Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...