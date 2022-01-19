Эксперт объяснил, почему Ломаченко в следующем бою будет драться с абсолютным чемпионом мира

Авторитетный американский функционер Рик Глейсер предположил, что сенсационный абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) выберет в соперники украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Переговоры по бою Камбосос vs Хэйни затянулись. Лома согласится на меньший гонорар, лишь бы вернуть свои титулы. А вот Хэйни потребует какие-то нереально сумасшедшие суммы за то, чтобы выступить за пределами Америки.

Он потребует столько, что удовлетворить одновременно его запросы и запросы Камбососа станет просто невозможно. Поэтому и говорю, что скорее всего мы увидим бой Камбосос vs Ломаченко. И состоится он в Австралии. В Америке шоу покажет телеканал ESPN», - сказал Глейсер.

Василий Ломаченко в последнем бою в декабре прошлого года единогласным решением судей побил Ричарда Комми.

Джордж Камбосос стал абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе после сенсационной победы над Теофимо Лопесом.