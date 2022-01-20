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Джошуа хочет 20 миллионов долларов за отказ от боя с Усиком – СМИ

Бокс
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Интересные подробности

Джошуа хочет 20 миллионов долларов за отказ от боя с Усиком – СМИ

фото - boxingscene.com

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Британское издание Daily Star разузнало, какая сумма отделяет мир бокса от того, чтобы увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Согласно источнику, Энтони Джошуа готов отказаться от незамедлительного реванша с украинцем за 20 миллионов евро с гарантией, что он получит поединок с победителем боя Усик – Фьюри.

Организаторам мегафайта придется заплатить еще около семи миллионов евро временному чемпиону WBC Диллиану Уайту, который претендует на бой с Фьюри по линии Всемирного боксерского совета.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Бокс
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