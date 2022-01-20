  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик и Фьюри могут подраться на Ближнем Востоке – заявление двух промоутеров
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик и Фьюри могут подраться на Ближнем Востоке – заявление двух промоутеров

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Сага продолжается

Усик и Фьюри могут подраться на Ближнем Востоке – заявление двух промоутеров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдди Хирн и Боб Арум подтвердили слова друг друга, заявив, что некие люди готовы заплатить много денег для того, чтобы организовать бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) на Ближнем Всотоке.

«Пока что есть просто некие обещания с Ближнего Востока провести бой Усик-Фьюри. Ситуация жуть запутанная, но, надеюсь, она будет разрешена, и, вероятно, это произойдёт на промоутерских торгах в пятницу», - сказал Арум.

«Я все еще считаю, что мы пока движемся к Джошуа-Усик и Фьюри-Уайт. Но есть люди, которые хотели бы, чтобы Усик сразился с Фьюри. И на это есть много денег», - отметил Хирн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...