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Усик и Фьюри могут подраться на Ближнем Востоке – заявление двух промоутеров
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн и Боб Арум подтвердили слова друг друга, заявив, что некие люди готовы заплатить много денег для того, чтобы организовать бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) на Ближнем Всотоке.
«Пока что есть просто некие обещания с Ближнего Востока провести бой Усик-Фьюри. Ситуация жуть запутанная, но, надеюсь, она будет разрешена, и, вероятно, это произойдёт на промоутерских торгах в пятницу», - сказал Арум.
«Я все еще считаю, что мы пока движемся к Джошуа-Усик и Фьюри-Уайт. Но есть люди, которые хотели бы, чтобы Усик сразился с Фьюри. И на это есть много денег», - отметил Хирн.
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