Усик и Фьюри могут подраться на Ближнем Востоке – заявление двух промоутеров

Эдди Хирн и Боб Арум подтвердили слова друг друга, заявив, что некие люди готовы заплатить много денег для того, чтобы организовать бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) на Ближнем Всотоке.

«Пока что есть просто некие обещания с Ближнего Востока провести бой Усик-Фьюри. Ситуация жуть запутанная, но, надеюсь, она будет разрешена, и, вероятно, это произойдёт на промоутерских торгах в пятницу», - сказал Арум.

«Я все еще считаю, что мы пока движемся к Джошуа-Усик и Фьюри-Уайт. Но есть люди, которые хотели бы, чтобы Усик сразился с Фьюри. И на это есть много денег», - отметил Хирн.