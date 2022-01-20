Льюис: Побил бы Кличко даже в своем худшем состоянии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис вспомнил о поединке 2003 года против Виталия Кличко – тогда британец победил техническим нокаутом из-за огромного рассечения у соперника, причем на момент остановки боя он проигрывал на судейских записках.

«Единственный бой, к которому я в действительности не был готов, - это поединок с Кличко. Дело в том, что он вытащил меня сразу после боя с Тайсоном. У нас было замечательное Рождество, мы отлично провели несколько месяцев в отпуске.

Когда я вернулся, то не должен был начинать с него. Но он обошел очередь, и я подрался с ним. Этот парень уже готовился ко мне. Но даже в своем худшем состоянии я все равно побил его», - сказал Льюис.

После спорной победы над Виталием Кличко Леннокс Льюис не дал украинцу реванш и неожиданно ушел из бокса.