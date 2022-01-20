Украинец Богдан Штонда проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF

26 лютого українець Богдан Штонда (7-0, 3 КО) проведе поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді за версією IBF у першій середній вазі.

Суперником Богдана стане 22-річний француз Мілан Прат (13-1, 10 КО). Бій пройде у місті Нант, Франція.

У попередньому поєдинку Штонда переміг італійця Франческо Леззі одноголосним рішенням суддів.

"Це дуже важливий бій для кар’єри Богдана. Він стане відправною точкою на шляху до ще вищих титулів.

Ми робимо все можливе, щоб наш боксер підійшов до поєдинку у найкращій формі, як фізичній, так і психологічній. Ми віримо, що Богдан повернеться до України з перемогою. У нього гідний суперник. Високий, б’ючий, з прекрасною антропометрією. Бій буде важким, але ми всією країною маємо підтримувати Богдана і вболівати за нього", – розповів Алон Нойман – генеральний менеджер B1 Promotions.