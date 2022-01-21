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Джошуа: Побью Усика и заберу титулы
Британец настроен решительно
Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) собирается поквитаться с Александром Усиком (19-0, 13 КО) за поражение в сентябре 2021 года, которое стоило британцу потери титулов WBA, WBO, IBF и IBO.
«В следующем бою я побью его и заберу у него эти пояса.
Да, я снова собираюсь править на троне, стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе, нравится это людям или нет», - заявил Джошуа.
Реванш между Джошуа и Усиком может пройти в апреле 2022 года на одном из крупнейших стадионов Великобритании.
Тем не менее, все еще не исключено, что британец за денежную компенсацию отойдет в сторону и позволит Усику провести бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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