Джошуа: Побью Усика и заберу титулы

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) собирается поквитаться с Александром Усиком (19-0, 13 КО) за поражение в сентябре 2021 года, которое стоило британцу потери титулов WBA, WBO, IBF и IBO.

«В следующем бою я побью его и заберу у него эти пояса.

Да, я снова собираюсь править на троне, стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе, нравится это людям или нет», - заявил Джошуа.

Реванш между Джошуа и Усиком может пройти в апреле 2022 года на одном из крупнейших стадионов Великобритании.

Тем не менее, все еще не исключено, что британец за денежную компенсацию отойдет в сторону и позволит Усику провести бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.