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Александр Усик открыл в себе новый талант. Фото
Прекрасный во всем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) поделился со своими поклонниками фото игры на барабанах. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Украина
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