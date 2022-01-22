Майк Тайсон назвал любимого бойца в UFC

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон назвал своего любимого бойца в UFC. Им оказался Ройс Грейси.

Тайсон поддерживает тёплые отношения со многими бойцами UFC. Во многих своих подкастах Тайсон задействовал Генри Сехудо.

"Я всегда любил Ройса Грейси. Он был всеобщим другом, и он был "Давидом, побеждающим всех Голиафов". Но теперь все знают его стиль, теперь вы знаете", — сказал он в подкасте Full Send Podcast.