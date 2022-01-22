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Майк Тайсон назвал любимого бойца в UFC

Бокс
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Экс-боксер назвал своего кумира

Майк Тайсон назвал любимого бойца в UFC

Новина українською

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон назвал своего любимого бойца в UFC. Им оказался Ройс Грейси.

Тайсон поддерживает тёплые отношения со многими бойцами UFC. Во многих своих подкастах Тайсон задействовал Генри Сехудо.

"Я всегда любил Ройса Грейси. Он был всеобщим другом, и он был "Давидом, побеждающим всех Голиафов". Но теперь все знают его стиль, теперь вы знаете", — сказал он в подкасте Full Send Podcast.

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В статье: Майк Тайсон
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