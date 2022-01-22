Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон назвал любимого бойца в UFC
Экс-боксер назвал своего кумира
Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон назвал своего любимого бойца в UFC. Им оказался Ройс Грейси.
Тайсон поддерживает тёплые отношения со многими бойцами UFC. Во многих своих подкастах Тайсон задействовал Генри Сехудо.
"Я всегда любил Ройса Грейси. Он был всеобщим другом, и он был "Давидом, побеждающим всех Голиафов". Но теперь все знают его стиль, теперь вы знаете", — сказал он в подкасте Full Send Podcast.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лунин снова в основе Реала! Какое будущее у вратаря? Видео блог Роберто Моралеса
- Йовичевич: Если игрок не отстраняет собственное "эго", моя улыбка будет последним, о чем он будет помнить
- Первая победа Динамо, английский интерес к Лунину. Главные новости за 21 января
- Промоутер: Джошуа готов уступить Фьюри бой с Усиком
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...