Майк Тайсон: Вы правда думаете, что Усик или Джошуа могли бы меня победить

Легендарный 55-летний американский боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) считает, что ни Александр Усик, ни Энтони Джошуа не смогли бы составить ему конкуренцию, когда он был в своей лучшей форме.

"После просмотра боя Усик — Джошуа я подумал: может, у них был плохой день. Судя по этому выступлению, вы действительно думаете, что они могли победить меня, когда я был в расцвете сил?", — отметил Тайсон.

В своем последнем поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне, украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей, став чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.