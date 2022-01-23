  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон: Вы правда думаете, что Усик или Джошуа могли бы меня победить
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон: Вы правда думаете, что Усик или Джошуа могли бы меня победить

Бокс
(1 голосов)

Майк не верит уверен, что мог бы легко одолеть этих боксеров

Майк Тайсон: Вы правда думаете, что Усик или Джошуа могли бы меня победить

фото - talksport.com

Новина українською

Легендарный 55-летний американский боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) считает, что ни Александр Усик, ни Энтони Джошуа не смогли бы составить ему конкуренцию, когда он был в своей лучшей форме.

"После просмотра боя Усик — Джошуа я подумал: может, у них был плохой день. Судя по этому выступлению, вы действительно думаете, что они могли победить меня, когда я был в расцвете сил?", — отметил Тайсон.

В своем последнем поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне, украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей, став чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...