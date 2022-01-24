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The Telegraph: Джошуа откажется от реванша и уступит Фьюри бой с Усиком
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Getty Images / Global Images Ukraine
Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) примет отступные в размере 15 миллионов фунтов и откажется от незамедлительного реванша с чемпионом мира WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО). Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Сообщается, что вместо Джошуа Усик проведет бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Также Энтони гарантировали, что он станет следующим соперником нового обладателя всех поясов в хэвивейте.
Ранее для Фьюри на 26 марта зарезервировали арену Principality Stadiu в Кардиффе.
Если бой Фьюри – Усик получит официальное подтверждение, то супертяжелый вес получит первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира.
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