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The Telegraph: Джошуа откажется от реванша и уступит Фьюри бой с Усиком

Бокс
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The Telegraph: Джошуа откажется от реванша и уступит Фьюри бой с Усиком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) примет отступные в размере 15 миллионов фунтов и откажется от незамедлительного реванша с чемпионом мира WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО). Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Сообщается, что вместо Джошуа Усик проведет бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Также Энтони гарантировали, что он станет следующим соперником нового обладателя всех поясов в хэвивейте.

Ранее для Фьюри на 26 марта зарезервировали арену Principality Stadiu в Кардиффе.

Если бой Фьюри – Усик получит официальное подтверждение, то супертяжелый вес получит первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Комментарии (1)
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HavanaClub (Днепр)
24.01.2022 в 11:44
Прикольная тема. Побухал, на солнышке позагорал и 18 лимонов получил...
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