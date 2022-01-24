Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Постол проведет бой с грозным американцем
Украинец возвращается
Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) 26 февраля проведет бой с Гэри Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО), братом бывшего соперника Василия Ломаченко Гэри Расселла (31-2, 18 KO).
Бой с американцем станет для 38-летнего Постола первым с лета 2020 года, когда ему не удалось отобрать у Хосе Рамиреса два титула.
Стоит отметить, что Виктор Постол при трех поражениях на профи-ринге ни разу не проигрывал нокаутом, а у его следующего соперника 100-процентный показатель досрочных побед.
Популярное сейчас
- Известен возможный тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
- Зидан, Бензема и Маджер - кабилы. Их свыше 8 млн, у них есть своя сборная, но в Алжире она вне закона
- Динамо разминается на слабаках, Заря пока не выигрывала. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса