Постол проведет бой с грозным американцем

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) 26 февраля проведет бой с Гэри Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО), братом бывшего соперника Василия Ломаченко Гэри Расселла (31-2, 18 KO).

Бой с американцем станет для 38-летнего Постола первым с лета 2020 года, когда ему не удалось отобрать у Хосе Рамиреса два титула.

Стоит отметить, что Виктор Постол при трех поражениях на профи-ринге ни разу не проигрывал нокаутом, а у его следующего соперника 100-процентный показатель досрочных побед.