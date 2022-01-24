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Постол проведет бой с грозным американцем

Бокс
(2 голосов)

Украинец возвращается

Постол проведет бой с грозным американцем

Новина українською

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) 26 февраля проведет бой с Гэри Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО), братом бывшего соперника Василия Ломаченко Гэри Расселла (31-2, 18 KO).

Бой с американцем станет для 38-летнего Постола первым с лета 2020 года, когда ему не удалось отобрать у Хосе Рамиреса два титула.

Стоит отметить, что Виктор Постол при трех поражениях на профи-ринге ни разу не проигрывал нокаутом, а у его следующего соперника 100-процентный показатель досрочных побед.

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В статье: Бокс Виктор Постол
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