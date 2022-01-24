Гассиев может получить реванш с Усиком

Международная федерация бокса (IBF) планирует санкционировать бой между Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) и Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО) за статус обязательного претендента на титул в супертяжелом весе, который с сентября 2021 года принадлежит Александру Усику (19-0, 13 КО).

Гассиев занимает только восьмое место в рейтинге IBF, но все вышестоящие боксеры отказались или не смогли провести бой с Хрговичем.

Усик в 2018 году в финале Всемирной боксерской Суперсерии нанес Гассиеву единственное поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Ожидается, что Александр Усик в следующем бою встретится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), а в случае победы ему придется дать реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).