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Гассиев может получить реванш с Усиком
Говорить об этом еще очень рано
Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация бокса (IBF) планирует санкционировать бой между Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) и Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО) за статус обязательного претендента на титул в супертяжелом весе, который с сентября 2021 года принадлежит Александру Усику (19-0, 13 КО).
Гассиев занимает только восьмое место в рейтинге IBF, но все вышестоящие боксеры отказались или не смогли провести бой с Хрговичем.
Усик в 2018 году в финале Всемирной боксерской Суперсерии нанес Гассиеву единственное поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Ожидается, что Александр Усик в следующем бою встретится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), а в случае победы ему придется дать реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
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