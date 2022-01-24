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Эксперт: Джошуа уже ни на что не годен
По его мнению, мы не увидим прежнего Энтони
фото - boxingscene.com
Британский эксперт бокса Колин Харт в интервью TalkSport заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) уже ни на что не годен.
"Думаю, Джошуа уже ни на что не годен. Уверен, мы уже никогда не увидим прежнего Джошуа. Такого, которого видели раньше. У него в голове слишком много сомнений. И это было заметно еще в бою с Кубратом Пулевым. 4-й или 5-й раунд, он избивал оппонента. Но после перерыва он не завершил начатое, а дал тому шанс вернуться в игру. И бой затянулся аж до 9-го раунда. Раньше такого за ним не наблюдалось".
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