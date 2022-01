Джошуа возьмет деньги и откажется от боя с Усиком? Фьюри запустил голосование в Твиттере

Накануне в британских СМИ появилась информация, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласился за 18 миллионов евро уступить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) право боя с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Фьюри на своей странице в Твиттер обозвал Джошуа «бомжарой» и предложил фанатам проголосовать, какое же решение примет его соотечественник касательно боя с Усиком.

Will the bum step aside?