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Джошуа возьмет деньги и откажется от боя с Усиком? Фьюри запустил голосование в Твиттере

Бокс
(2 голосов)

Тайсон нагнетает ситуацию

Джошуа возьмет деньги и откажется от боя с Усиком? Фьюри запустил голосование в Твиттере

фото - boxingscene.com

Новина українською

Накануне в британских СМИ появилась информация, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласился за 18 миллионов евро уступить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) право боя с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Фьюри на своей странице в Твиттер обозвал Джошуа «бомжарой» и предложил фанатам проголосовать, какое же решение примет его соотечественник касательно боя с Усиком.

Если Джошуа откажется от реванша с Усиком, то украинец в бою с Фьюри может определить первого в истории абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Ранее в команде Фьюри сообщили, что официальные новости по бою с Усиком могут появиться на этой неделе.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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