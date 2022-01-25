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Джошуа возьмет деньги и откажется от боя с Усиком? Фьюри запустил голосование в Твиттере
Тайсон нагнетает ситуацию
фото - boxingscene.com
Накануне в британских СМИ появилась информация, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласился за 18 миллионов евро уступить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) право боя с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Фьюри на своей странице в Твиттер обозвал Джошуа «бомжарой» и предложил фанатам проголосовать, какое же решение примет его соотечественник касательно боя с Усиком.
Will the bum step aside?— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 24, 2022
Если Джошуа откажется от реванша с Усиком, то украинец в бою с Фьюри может определить первого в истории абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.
Ранее в команде Фьюри сообщили, что официальные новости по бою с Усиком могут появиться на этой неделе.
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