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Красюк: Бой с Усиком – самый большой вызов в карьере Фьюри

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Мнение украинского промоутера

Красюк: Бой с Усиком – самый большой вызов в карьере Фьюри

фото - ringside24.com

Новина українською

Александр Красюк поделился своими мнениями по потенциальному бою между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Я думаю, что если Фьюри будет хорошо мотивирован и готов, то он может создать Усику определенные проблемы. Но Тайсон никогда не дрался с таким боксером, как Усик, и это будет самый большой вызов для него.

Если взять последний бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером, то его боксерские навыки были не на самом высоком уровне. Он не показал особой работы ног, техники, стратегии. Фьюри дрался как воин, спартанец, но в этом было мало бокса.

Вы можете вспомнить его бой с Владимиром Кличко. Вероятно, это было одно из лучших выступлений Фьюри с точки зрения техники, тактики, стратегии боя, и он перебоксировал Владимира. Так что это человек настроения и мотивации», - сказал Красюк.

Ожидается, что Фьюри станет следующим соперником Усика, если Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласится за отступные отказаться от незамедлительного реванша с украинцем.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк
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Источник:
Fightnews.info

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