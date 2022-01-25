Промоутер Усика: Если Энтони снова проиграет Александру, то его будущее под вопросом

Промоутер Александра Усика Александр Красюк считает, что Энтони Джошуа нужно серьезно подумать над тем, чтобы отказаться от реванша и дать украинцу провести бой с Тайсоном Фьюри.

"Я не знаю, какие деньги предложили Джошуа и согласился ли он принять их. Какие опции есть у Джошуа? Провести реванш и заработать больше, чем ему предложили. Возможно, не знаю. Но это риск. Если он снова проиграет Усику, то его будущее окажется под вопросом».

"А так он может получить и деньги, и гарантии того, что он подерется с победителем боя Усик - Фьюри за все пояса».

"Это большой бонус. Я бы на месте Энтони серьезно рассмотрел это предложение", - сказал Красюк.