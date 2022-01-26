Хирн опроверг информацию об отказе Джошуа от реванша с Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн не подтвердил данные британских СМИ о том, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласился взять отступные в размере 18 миллионов евро от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), который в сентябре прошлого года отобрал у британца титулы WBA, IBF, WBO и IBO.

«Нет никакой заключенной сделки о том, что Джошуа уходит в сторону. Есть разговоры, и я также общаюсь по этому поводу с ним. Он хочет провести реванш с Александром Усиком, и если только к нам не поступит долгосрочный контракт, в котором будет смысл.

У Джошуа есть план. Он хочет лишь вернуть чемпионские титулы. Сейчас у него есть железная возможность это сделать – реванш с Усиком», - цитирует Хирна DAZN.

Если Джошуа откажется от реванша с Усиком, то украинец сможет в бою с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.