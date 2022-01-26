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IBF предлагает Энди Руису провести бой с Хрговичем за звание претендента на пояс
Но согласится ли он
Международная боксерская федерация предложила Энди Руису (34-2, 22 КО) и Мурату Гассиеву (28-1, 21 КО) провести бой против Филипа Хрговича (13-0, 11 КО) за звание официального претендента на пояс, об этом пишет XSport ссылаясь на BOXINGSCENE.
При этом пока неизвестно, дал ли кто-то из боксеров согласие на подобный поединок.
Напомним, поясом IBF в супертяжелом весе владеет Александр Усик.
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