IBF предлагает Энди Руису провести бой с Хрговичем за звание претендента на пояс

Международная боксерская федерация предложила Энди Руису (34-2, 22 КО) и Мурату Гассиеву (28-1, 21 КО) провести бой против Филипа Хрговича (13-0, 11 КО) за звание официального претендента на пояс, об этом пишет XSport ссылаясь на BOXINGSCENE.

При этом пока неизвестно, дал ли кто-то из боксеров согласие на подобный поединок.

Напомним, поясом IBF в супертяжелом весе владеет Александр Усик.