  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. IBF предлагает Энди Руису провести бой с Хрговичем за звание претендента на пояс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IBF предлагает Энди Руису провести бой с Хрговичем за звание претендента на пояс

Бокс
(1 голосов)

Но согласится ли он

IBF предлагает Энди Руису провести бой с Хрговичем за звание претендента на пояс

Новина українською

Международная боксерская федерация предложила Энди Руису (34-2, 22 КО) и Мурату Гассиеву (28-1, 21 КО) провести бой против Филипа Хрговича (13-0, 11 КО) за звание официального претендента на пояс, об этом пишет XSport ссылаясь на BOXINGSCENE.

При этом пока неизвестно, дал ли кто-то из боксеров согласие на подобный поединок.

Напомним, поясом IBF в супертяжелом весе владеет Александр Усик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мурат Гассиев Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...