Альваресу предложили Бивола и третий бой с Головкиным

По информации ESPN, лучший боксер современности вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) имеет на руках два крупных предложения.

Эдди Хирн из Matchroom Boxing хочет 7 мая организовать для Альвареса бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), а в сентябре вывести Канело на третий поединок с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

Представитель Premier Boxing Champions Эл Хэймон в качестве альтернативы дает мексиканцу контракт на бой с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО).

Сауль Альварес в последнем бою побил Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.