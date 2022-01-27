  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Альваресу предложили Бивола и третий бой с Головкиным
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альваресу предложили Бивола и третий бой с Головкиным

Бокс
(1 голосов)

Звучит неплохо

Альваресу предложили Бивола и третий бой с Головкиным

фото - boxingscene.com

Новина українською

По информации ESPN, лучший боксер современности вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) имеет на руках два крупных предложения.

Эдди Хирн из Matchroom Boxing хочет 7 мая организовать для Альвареса бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), а в сентябре вывести Канело на третий поединок с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

Представитель Premier Boxing Champions Эл Хэймон в качестве альтернативы дает мексиканцу контракт на бой с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО).

Сауль Альварес в последнем бою побил Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...