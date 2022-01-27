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Альваресу предложили Бивола и третий бой с Головкиным
Звучит неплохо
фото - boxingscene.com
По информации ESPN, лучший боксер современности вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) имеет на руках два крупных предложения.
Эдди Хирн из Matchroom Boxing хочет 7 мая организовать для Альвареса бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), а в сентябре вывести Канело на третий поединок с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
Представитель Premier Boxing Champions Эл Хэймон в качестве альтернативы дает мексиканцу контракт на бой с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО).
Сауль Альварес в последнем бою побил Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
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