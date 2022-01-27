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Джошуа и Уайт отказались от отступных

Бокс
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Бой Усика и Джошуа похоже состоится

Джошуа и Уайт отказались от отступных

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, британец Энтони Джошуа и британский боксёр Диллиан Уайт отказались от значительных отступных, сообщает TalkSPORT. Таким образом, это не позволит чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри и чемпиону мира по версиям IBF, WBO и WBA Александру Усику провести объединительный поединок в ближайшее время.

28 января поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом отправится на торги, поскольку стороны не смогли договориться о деталях боя на стадии свободных переговоров.

Что касается поединка-реванша Энтони Джошуа и Александра Усика, то ожидается, что бой состоится этой весной.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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