Джошуа и Уайт отказались от отступных

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, британец Энтони Джошуа и британский боксёр Диллиан Уайт отказались от значительных отступных, сообщает TalkSPORT. Таким образом, это не позволит чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри и чемпиону мира по версиям IBF, WBO и WBA Александру Усику провести объединительный поединок в ближайшее время.

28 января поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом отправится на торги, поскольку стороны не смогли договориться о деталях боя на стадии свободных переговоров.

Что касается поединка-реванша Энтони Джошуа и Александра Усика, то ожидается, что бой состоится этой весной.