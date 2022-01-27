Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа и Уайт отказались от отступных
Бой Усика и Джошуа похоже состоится
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, британец Энтони Джошуа и британский боксёр Диллиан Уайт отказались от значительных отступных, сообщает TalkSPORT. Таким образом, это не позволит чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри и чемпиону мира по версиям IBF, WBO и WBA Александру Усику провести объединительный поединок в ближайшее время.
28 января поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом отправится на торги, поскольку стороны не смогли договориться о деталях боя на стадии свободных переговоров.
Что касается поединка-реванша Энтони Джошуа и Александра Усика, то ожидается, что бой состоится этой весной.
Популярное сейчас
- Плюс первый от Азии. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Динамо расписало ничью с норвежцами на сборах в Испании
- Кого покупает Металлист? Все, что нужно знать о трансферах клуба Ярославского
- The Telegraph: Джошуа откажется от реванша и уступит Фьюри бой с Усиком
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
Новости по теме
- 16:23 Весь спорт Секреты тренировочных лагерей Владимира Кличко: через что прошли нынешние звезды хэвивейта
- 13:22 Весь спорт Бой Усика с Фьюри возглавил рейтинг самых ожидаемых поединков года по версии ESPN
- 16:56 Весь спорт Усик занял второе место в рейтинге лучших супертяжей мира по версии BoxingTalk