Появились подробности смерти Вирчиса

Полиция Киева подтвердила, что в ночь на 28 января в Днепровском районе города на улице Раисы Окипной было обнаружено тело известного украинского боксера Владимира Вирчиса.

Сообщается, что Вирчис покончил жизнь самоубийством путем повешения.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой «самоубийство». Продолжается следствие.

Также известно, что накануне Владимир Вирчис пришел на судебное заседание по делу Владислава Мангера, который обвиняется в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, и потребовал от него вернуть долги.

Владимир Вирчис за 10 лет на профессиональном ринге провел 28 боев, в которых одержал 26 побед.