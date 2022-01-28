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Шатерникова рассказала о последней встрече с Вирчисом
По её словам боксер был в депрессии
Фото: Tribuna.com
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала новость о смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса и вспомнила последнюю встречу с ним.
"В последний раз мы с ним виделись в январе, после его поста в фейсбуке. Было чувство, что нам надо увидеться, поговорить. Мы с ним три часа пили чай на чердаке его дома, где он сделал комнату-музей со своими трофеями и призами.
Мы обсуждали ситуацию, из-за которой он попал в депрессию. Он не мог поверить, что его предал близкий человек, у него не укладывалось это в голове. Они были близкими людьми, доверял ему. Мы много говорили об этом, философствовали, что жизнь, увы, бывает, преподносит нам такие "сюрпризы". Наверное, он сильно доверял, где-то даже с детской наивностью верил в дружбу.
Настроение покончить собой? Нет, таких разговоров с его стороны тогда во время нашей последней встречи не было. Потом мы тоже созванивались, разговаривали. Тяжелая утрата, до сих пор тяжело говорить о нем в прошедшем времени. Дай бог его жене Ирине, дочкам перенести эту боль и утрату человека, которого они очень любили, сдували с него пылинки.
С Володей мы познакомились в 1999 или в 2000 году, когда он пришел в зал бокса. Он был весельчаком, коммуникабельным парнем, много было у него шуток. В любой компании Вирчис общался с позитивом. Он был душой компании.
Может, он не был самым дисциплинированным боксером, но очень талантливым и бесстрашным. Володя когда-то признавался, что в своей карьере даже прыгнул выше головы. Даже если он не был на пике формы, но всегда верил в свои силы и выходил на ринг уверенным в себе. Очень жаль, что мы потеряли такого человека и друга в расцвете сил", – заявила Шатерникова.
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