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Промоутер Фьюри выиграл торги на бой с Уайтом с рекордной суммой в истории бокса

Бокс
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Бой состоится

Промоутер Фьюри выиграл торги на бой с Уайтом с рекордной суммой в истории бокса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен выиграл торги на организацию боя за пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC между своим подопечным и Диллианом Уайтом.

Фрэнк Уоррен выиграл торги с предложением в $ 41,025 млн. Его соперник по тендеру Эдди Хирн предложил почти на $ 9 млн меньше — $ 32 222 222. Эти торги стали самыми крупными в истории мирового бокса.

Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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