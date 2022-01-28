Промоутер Фьюри выиграл торги на бой с Уайтом с рекордной суммой в истории бокса

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен выиграл торги на организацию боя за пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC между своим подопечным и Диллианом Уайтом.

Фрэнк Уоррен выиграл торги с предложением в $ 41,025 млн. Его соперник по тендеру Эдди Хирн предложил почти на $ 9 млн меньше — $ 32 222 222. Эти торги стали самыми крупными в истории мирового бокса.

Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.