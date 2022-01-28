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Названа возможная причина смерти Вирчиса

Бокс
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Боксеру задолжали денег

Названа возможная причина смерти Вирчиса

Фото: apnews.com.ua

Новина українською

Пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский назвал возможную причину смерти боксера Владимира Вирчиса:

"Сообщалось и о самоубийстве, и о том, что ему задолжали большие деньги. Из-за последнего якобы его и могли убить. Кстати, говорят, что он был впечатлительным человеком. Недавно переболел COVID-19, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться. Главное, чтобы был ум, а остальное – дело наживное».

Полиция Киева сообщила, что Вирчис был обнаружен повешенным на конструкции одного из зданий и следов насильственной смерти и борьбы предварительно обнаружено не было:

"Вблизи многоэтажки есть здание, то ли офис, то ли бойлерная, где он и был обнаружен повешенным. Что касается версий, то они отрабатываются. Предсмертной записки при нем не было. Полиция общается с его женой, выясняя причины", – сказала пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Оксана Лищук.

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В статье: Владимир Вирчис
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