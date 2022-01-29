Промоутер Фьюри назвал причину провала организации боя с Усиком

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО) Боб Арум рассказал, почему не удалось договориться о бое с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0 ;13 КО). Его слова цитирует boxing247.com:

"Это была ближневосточная сделка. Все было очень запутано. Я был уверен, что этого не произойдет, потому что инвесторам пришлось бы заплатить не только за бой Усика и Фьюри. Они должны были удовлетворить потребности Джошуа, чтобы он отступил в сторону, а это была очень немаленькая сумма. Также дать Уайту отступные за два боя. Была проблема с телевизионными правами. То есть ничего не получалось.

К тому же они не могли провести бой в апреле, потому что Рамадан. В лучшем случае поединок состоялся бы в июне. В результате Тайсон потерял терпение" – сказал Арум.